Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Известный теннисист о петербургском солнце: какая-та штука вылезла

Теннисист Бублик о солнце в Петербурге: какая-та штука вылезла
Leon Kuegeler/Reuters

Казахстанский теннисист Александр Бублик в своем Telegram-канале удивился солнцу в Санкт-Петербурге.

«Дорогие друзья, смотрите, какая-то штука вылезла в Питере. Не знаю, что это такое. Вы не знаете, что с ней делать надо?» — сказал Бублик.

Бублик до 2016 года выступал за Россию, а потом начал играть под флагом Казахстана. Он — финалист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победитель восьми турниров ATP в одиночном разряде; участник летних Олимпийских игр 2020 и 2024 годов, серебряный призер Азиатских игр 2018 года в парном разряде.

В декабре Федерация тенниса Узбекистана объявила о смене спортивного гражданства Полиной Кудерметовой. Перед ее переходом под флаг Узбекистана также перешли теннисистки Камилла Рахимова и Мария Тимофеева.

30 ноября в рамках показательных соревнований «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге состоялась встреча между Даниилом Медведевым и Александром Бубликом. Поединок проходил с временным лимитом для каждого сета, и в нем россиянин со счетом 25-17, 24-19 победил казахстанского теннисиста.

Ранее Бублик признал, что уже выиграл самый важный матч у Медведева.
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+