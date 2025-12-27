Известный теннисист о петербургском солнце: какая-та штука вылезла

Казахстанский теннисист Александр Бублик в своем Telegram-канале удивился солнцу в Санкт-Петербурге.

«Дорогие друзья, смотрите, какая-то штука вылезла в Питере. Не знаю, что это такое. Вы не знаете, что с ней делать надо?» — сказал Бублик.

Бублик до 2016 года выступал за Россию, а потом начал играть под флагом Казахстана. Он — финалист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победитель восьми турниров ATP в одиночном разряде; участник летних Олимпийских игр 2020 и 2024 годов, серебряный призер Азиатских игр 2018 года в парном разряде.

В декабре Федерация тенниса Узбекистана объявила о смене спортивного гражданства Полиной Кудерметовой. Перед ее переходом под флаг Узбекистана также перешли теннисистки Камилла Рахимова и Мария Тимофеева.

30 ноября в рамках показательных соревнований «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге состоялась встреча между Даниилом Медведевым и Александром Бубликом. Поединок проходил с временным лимитом для каждого сета, и в нем россиянин со счетом 25-17, 24-19 победил казахстанского теннисиста.

Ранее Бублик признал, что уже выиграл самый важный матч у Медведева.