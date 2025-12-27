Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Ким Чен Ын поздравил Путина с наступающим Новым годом

ЦТАК: Ким Чен Ын отправил Путину поздравление с Новым годом
Сергей Бобылев/РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство страны.

«От имени правительства КНДР и корейского народа я выражаю Вам и через Вас правительству Российской Федерации и братскому российскому народу самые теплые и искренние наилучшие пожелания по случаю нового, 2026, года», — сказано в телеграмме.

По словам лидера Республики, в уходящем году отношения двух стран больше укрепились. Ким Чен Ын отметил, что никто не сможет разорвать отношения и единство народов России и КНДР.

25 декабря Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну. По словам президента России, этот год имел особое значение для отношений России и КНДР.

10 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ искренне признательна КНДР за союзническую помощь в освобождении Курской области.

4 сентября Ким Чен Ын во время встречи Путиным в Пекине сообщил, что КНДР будет поддерживать Россию в защите суверенитета и территориальной целостности.

Ранее Shaman спел песню, посвященную лидеру Северной Кореи.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27514543_rnd_4",
    "video_id": "record::5f3d2938-a0a4-4d9d-8cf7-a4c0137ad6b3"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+