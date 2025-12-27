Ким Чен Ын поздравил Путина с наступающим Новым годом

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство страны.

«От имени правительства КНДР и корейского народа я выражаю Вам и через Вас правительству Российской Федерации и братскому российскому народу самые теплые и искренние наилучшие пожелания по случаю нового, 2026, года», — сказано в телеграмме.

По словам лидера Республики, в уходящем году отношения двух стран больше укрепились. Ким Чен Ын отметил, что никто не сможет разорвать отношения и единство народов России и КНДР.

25 декабря Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну. По словам президента России, этот год имел особое значение для отношений России и КНДР.

10 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ искренне признательна КНДР за союзническую помощь в освобождении Курской области.

4 сентября Ким Чен Ын во время встречи Путиным в Пекине сообщил, что КНДР будет поддерживать Россию в защите суверенитета и территориальной целостности.

Ранее Shaman спел песню, посвященную лидеру Северной Кореи.