Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Красную площадь закроют в новогоднюю ночь

МВД: Красную площадь закроют для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января
dimbar76/Shutterstock/FOTODOM

Красная площадь будет закрыта для посещения с 18:00 31 декабря 2025 года до 10:00 1 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Уточняется, что ГУМ-каток при этом будет работать по расписанию.

До этого более 2000 детей из приграничных регионов приехали в Москву на новогоднюю программу. В столице гостей ожидает насыщенная культурная программа: обзорная экскурсия с посещением Красной площади, прогулка по ВДНХ, посещение мультимедийного музея «Россия — моя история», Дарвиновского музея и сеанс в кинотеатре. Кульминацией станет посещение ледового шоу Татьяны Навки «Щелкунчик» на «Навка Арене». Для многих участников эта поездка – первый визит в столицу и исполнение заветной мечты.

Среди участников — дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети участников специальной военной операции из Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской, Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР.

Ранее были названы самые популярные города России для отдыха на Новый год.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27514681_rnd_8",
    "video_id": "record::6b4d5a84-e03d-441d-a8c5-448293ff7fca"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+