Красную площадь закроют в новогоднюю ночь

МВД: Красную площадь закроют для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января

Красная площадь будет закрыта для посещения с 18:00 31 декабря 2025 года до 10:00 1 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Уточняется, что ГУМ-каток при этом будет работать по расписанию.

До этого более 2000 детей из приграничных регионов приехали в Москву на новогоднюю программу. В столице гостей ожидает насыщенная культурная программа: обзорная экскурсия с посещением Красной площади, прогулка по ВДНХ, посещение мультимедийного музея «Россия — моя история», Дарвиновского музея и сеанс в кинотеатре. Кульминацией станет посещение ледового шоу Татьяны Навки «Щелкунчик» на «Навка Арене». Для многих участников эта поездка – первый визит в столицу и исполнение заветной мечты.

Среди участников — дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети участников специальной военной операции из Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской, Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР.

Ранее были названы самые популярные города России для отдыха на Новый год.