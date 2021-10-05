СК попросил арестовать подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае почти на два месяца

Гайский районный суд Оренбургской области рассмотрит ходатайство следствия поместить под стражу подозреваемого в убийстве трех девушек Александра Лазарева на один месяц и 26 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Следователи просят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 26 суток, до 30 ноября, поскольку он ранее был судим за убийство. Эта судимость еще не погашена», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, исходя из характеристик Лазарева, следствие считает, что подозреваемый может сбежать.

Ранее стало известно, что Лазарев уже признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По данным правоохранительных органов, мужчина уже был судим и отсидел 9,5 лет за убийство. Сообщалось, что отбывая наказание Лазарев вел себя агрессивно и нарушал правила колонии, за что неоднократно отправлялся в ШИЗО, а также получал штрафы и выговоры. Несмотря на это, мужчина вышел по УДО и освободился примерно полгода назад.

30 сентября после тушения пожара в доме по улице Молодежной в Гае были обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома в 100 метрах от подъезда нашли тело третьей жертвы.

Сообщалось, что погибшие девушки 17, 18 и 19 лет приехали в Оренбургскую область из Башкирии. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».