Лошади из Армении сбежали в Азербайджан

Исполняющий обязанности заместителя мэра Гориса Каро Кочарян заявил, что 11 лошадей сбежали из армянского села Шурнух на территорию Азербайджана. Об этом сообщает Sputnik Армения.

«Мы сообщили об инциденте нашим пограничникам, сказали, что лошади перешли на азербайджанскую сторону. Пограничники в свою очередь поставили в известность российскую сторону», — сказал он.

Ранее власти Южной Осетии привлекли к административной ответственности гражданина США Пола Крамера, который незаконно пересек границу республики.

Известно, что сотрудники Пограничной службы КГБ Южной Осетии задержали 23-летнего американца в районе населенного пункта Верхний Ерман еще 26 августа. Отмечается, что Крамер приехал в середину августа в Грузию, чтобы пройти пешеходный маршрут, проложенный вдоль всего Главного Кавказского хребта от границы с Азербайджаном до побережья Абхазии через территорию Южной Осетии.