Экс-советник президента США допустил скорое завершение конфликта на Украине

Конфликт на Украине может завершиться уже к концу лета 2026 года. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал бывший советник американского лидера Дональда Трампа Джордж Пападопулос.

По его мнению, американское руководство приложит все силы, чтобы конфликт закончился и было соглашение было подписано до промежуточных выборов в США, которые запланированы на начало ноября.

Попадопулос отметил, что в завершении конфликта на Украине заинтересованы как Соединенные Штаты, так и европейские страны, так как им еще предстоит восстанавливать свои экономики.

В мартовском интервью Reuters президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предложении США предоставить гарантии безопасности Украине в обмен на вывод ВСУ со всей территории Донбасса.

До этого «Украинская правда» также писала, что Вашингтон предлагает построить «рай» на Украине и дать стране «реальные» гарантии безопасности в обмен выход украинской армии из Донбасса.

Президент России Владимир Путин же назвал специальную военную операцию на Украине праведным боем за мирную и безопасную жизнь будущих поколений.

Ранее в НАТО заявили, что Украина сама должна принимать решения о своей территории.

 
При неполном рабочем времени зарплата может упасть ниже МРОТ. Как отстоять свои права сотрудникам
