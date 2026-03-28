В России сразу в шести аэропортах ввели ограничения на обслуживание рейсов

ФАВТ: аэропорты Уфы, Нижнекамска, Казани и Бугульмы работают с ограничениями
Шесть российских аэропортов одновременно приостановили обслуживание рейсов в связи с введением временных ограничений. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиации).

Речь идет об аэропортах в Казани, Самаре, Оренбурге, Уфе, Нижнекамске и Бугульме. Воздушные гавани перестали обслуживать рейсы примерно в 5:29 мск.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении.

Решение об ограничении работы аэропортов было принято в целях обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росавиации.

Также в ночь с 27 на 29 марта обслуживание рейсов приостановили еще несколько аэропортов в России. Среди них — воздушные гавани в Волгограде, Самаре, Орске, Санкт-Петербурге, Пскове, Саратове, Пензе и иных городах. В настоящее время объекты работают в штатном режиме. Это касается и аэропорта в Оренбурге.

27 марта в петербургском аэропорту Пулково задержали более 40 рейсов в связи с атакой украинских дронов на Ленинградскую область. Как писало издание «Страна.ua», под удар якобы попали порты в Усть-Луге и Приморске. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее правительство российского региона начало круглосуточную работу из-за ежедневных атак беспилотников.

 
При неполном рабочем времени зарплата может упасть ниже МРОТ. Как отстоять свои права сотрудникам
