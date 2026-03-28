Иран ударил по Абу-Даби

Два очага пожара возникли близ промзоны Халифа в Абу-Даби после атаки из Ирана

Два очага пожара возникли близ крупнейшей промышленной и свободной экономической зоной Халифа в Абу-Даби после ракетной атаки Ирана. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Отмечается, что оба возгорания возникли в результате перехвата силами противовоздушной обороны ракеты, запущенной с территории Ирана.

В настоящее время пожарные работают на месте для устранения пламени.

До этого сообщалось, что Абу-Даби заявили Вашингтону и другим западным партнерам о готовности присоединиться к любому многонациональному военному объединению, которое потенциально будет действовать в Ормузском проливе.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

