Мишустин считает недостаточным уровень вакцинации для остановки распространения COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что сейчас уровень вакцинации против коронавирусной инфекции в стране недостаточен. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Во всех без исключения регионах созданы условия, чтобы граждане смогли сделать прививку от коронавируса, также сформирован резерв препаратов», — рассказал Мишустин.

По словам премьера, нынешнего уровня недостаточно, чтобы прекратить распространение COVID-19 в России.

За последние сутки в России выявлен 25 781 случай заражения коронавирусом. Лидерами по количеству заболевших за последние стали Москва (4 410), Санкт-Петербург (2 198), а также Московская область (1 733).

Также министр здравоохранения страны Михаил Мурашко сообщил, что около 60% лиц старше 60 лет уже прошли вакцинацию от COVID-19 в России.

Ранее стало известно, что Кремль связывает рост случаев заражения COVID-19 c низкими темпами вакцинации.