Стало известно, сколько рублей кабмин выделит Оренбуржью

По поручению президента России правительство предоставит финансовую помощь в размере 490 млн рублей Оренбургской области, пострадавшей от паводка. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующее распоряжение.

Отмечается, что средства будут выделены МЧС России из резервного фонда кабмина для дальнейшего трансферта бюджету Оренбургской области. Эти деньги должны пойти на социальную поддержку граждан, которые пострадали от весеннего паводка.

Источник в правительстве рассказал, что этот транш учитывает подтвержденные расходы региона на оказание помощи пострадавшим от паводка. При этом власти еще уточняют, какое финансирование потребуется дополнительно.

До этого стало известно, что в пострадавшем от паводка Орске аварийным службам поставлена задача подключить к газоснабжению и электричеству все дома в срок до 15 мая.

26 апреля сообщалось, что в Оренбуржье остаются подтопленными паводком 8865 жилых домов и 14 545 садовых участков. Такие данные привело МЧС России.

Ранее генпрокурор России пообещал привлечь к ответу виновных в ущербе от паводка.