Стала известна причина осторожной игры в матче ЦСКА — «Спартак»

Бывший тренер и игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о матче против столичного ЦСКА, отметив, что ничья устроила оба клуба, передает «Спорт-Экспресс».

«Они играли на результат. Когда такая игра, то открытый и зрелищный футбол не получается. Ни одна команда не хотела проиграть и потерять шанс на борьбу за медали. Ничейный вариант устроил оба клуба», — сказал Гладилин.

25 апреля ЦСКА сыграл с московским «Спартаком». Встреча завершилась со счетом 0:0.

После этого матча красно-белые набирают 39 очков и сравниваются с идущими на пятом месте «Крыльями Советов». ЦСКА с 38 очками идет следом.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. Сине-бело-голубые в 21-м туре уступили «Рубину» 0:2. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее работе Владимира Слишковича в «Спартаке» дали оценку.