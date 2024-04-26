В Пентагоне назвали преимущество России перед Западом

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что преимущество России перед Западом в военно-промышленном комплексе заключается в его подконтрольности государству. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это отличный вопрос. Вся их оборонная промышленность отвечает перед государством. Так что для них немного проще сделать это немного быстрее», — сообщил шеф Пентагона.

При этом Остин заявил, что Россия якобы получает военную помощь от Ирана и Северной Кореи, что также является фактором успеха для РФ.

До этого Остин заявил, что Запад постарается поставить Украине дополнительные ЗРК Patriot, но уверенности в том, что они будут переданы нет.

Также советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США пока не располагают свободными комплексами противовоздушной обороны Patriot для передачи их на Украину.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины формируют новые бригады, но нуждаются в поставках западной техники. По словам президента, в первую очередь Киеву нужны дальнобойные ракеты, истребители-бомбардировщики F-16 и не менее семи комплексов ПВО Patriot и ракеты к ним. Зеленский подчеркнул, что эта поддержка должна быть своевременной.

Ранее в Пентагоне сочли, что пакет помощи от США не позволит Украине провести наступление.