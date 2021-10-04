Подозреваемый в убийстве студенток в Оренбуржье пытался выдать себя за сторожа детского сада

Подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбургской области Александр Лазарев пытался скрыться на территории детского сада и выдать себя за сторожа. Об этом сообщили полицейские, участвовавшие в задержании мужчины.

«В вечернее время поступила ориентировка об угоне автомобиля в районе улицы Добровольского, дом 10-Б. Начали отрабатывать дворы, далее поступила информация о том, что автомобиль уехал в сторону «Меридиана». Начали отрабатывать тот район», — рассказал старший сержант полиции Иван Лисин на видео, которое публикует МВД Медиа.

Машину обнаружили в одном из дворов, завязалась погоня. В один момент подозреваемый вышел из автомобиля и убежал в сторону детского сада.

«Когда мы прибыли на территорию детского сада, обследовали его территорию, я обратил внимание на молодого человека, который находился там и шел в мою сторону. Когда я его окликнул, он представился сторожем детского сада», — рассказал в свою очередь лейтенант полиции Серикжан Аймухамбетов.

Полицейский добавил, что при приближении к «сторожу» он заметил, что тут похож на подозреваемого в убийстве в Гае. После этого произошла еще одна погоня, в ходе которой Лазарев был задержан.

Ранее были опубликованы кадры погони за мужчиной.

Лазарева подозревают в убийстве трех девушек-студенток в городе Гай в ночь на 30 сентября. Тела двух девушек нашли в квартире, тело еще одной погибшей — у подъезда. Девушкам было 17, 18 и 19 лет. Преступник также поджег квартиру, намереваясь замести следы.