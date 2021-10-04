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Сенатор скрылась от бунтующих студентов в туалете

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Global Look Press

Сенатор от штата Аризона Кирстен Синема заперлась в туалете от студентов-активистов, недовольных ее работой в Конгрессе США. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Активисты организации «Живем вместе для перемен в Аризоне» (LUCHA) подошли к Синеме после того, как она выходила из лекционного зала в Университете Аризоны, где работает конгрессвумен. Та не захотела с ними общаться и проследовала в туалет, где заперлась в кабинке, в то время как молодые люди высказывали ей претензии.

Активисты заявили, что хотят, чтобы Синема поддержала инициативу президента страны Джо Байдена «Build Back Better», предполагающий план по спасению экономики на несколько триллионов долларов. Также ей сообщили, что она должна проявить больше усилий для упрощения процедуры получения гражданства США, и что если она не будет действовать правильно, население штата может ее отозвать из Сената.

Кирстен Синема состоит в Демократической партии и представляет штат в Сенате с 2019 года. Несмотря на то, что она является первым в истории США сенатором — бисексуалкой и единственным во всем Конгрессе атеистом, она считается одним из самых консервативных политиков в партии. Синема не поддерживает многие инициативы демократического истеблишмента, такие как крупные инфраструктурные дотационные планы или отмена филибастера (обструкция принятия законопроекта или голосования по какому-либо вопросу путем затягивания обсуждения — прим. ред.)

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