Life: подозреваемый в убийстве трех студенток под Оренбургом впал в «кому»

Александра Лазарева, которого задержали по подозрению в убийстве трех студенток в городе Гае под Оренбургом, пока не удалось допросить. Согласно данным Life, мужчина не реагирует на внешние раздражители.

«По словам врачей, у Лазарева так называемая кома неизвестной этиологии, хотя физически он в полном порядке», — уточнили в издании.

В свою очередь сотрудники полиции не исключают, что подозреваемый в убийствах притворяется.

30 сентября после тушения пожара в доме по улице Молодежной в Гае найдены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома в 100 метрах от подъезда обнаружили тело третьей жертвы.

Сообщалось, что погибшие девушки 17, 18 и 19 лет приехали в Оренбургскую область из Башкирии. Они учились в медколледже и вместе снимали квартиру. По факту произошедшего завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Ранее появилось видео задержания Лазарева в Орске.

Также соседка Лазарева рассказала, как он жил в последнее время.