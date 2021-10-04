Вирусолог Чепурнов прокомментировал данные американских ученых о новой мутации COVID

Вирусолог, доктор биологических наук и экс-глава лаборатории особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов заявил, что версия ученых США о более быстром распространении по воздуху COVID-19 из-за новой мутации ошибочна. Об этом сообщает РБК.

До этого издание The New York Times со ссылкой на Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний Соединенных Штатов передавало, что ученые института выяснили, что новая мутация коронавируса позволяет быстрее распространяться воздушно-капельным путем.

«От неправильного восприятия и неточного перевода начинается предположение о том, что мутации ведут к такому изменению вируса, что он начинается делаться мельче и проникать лучше», — объяснил Чепурнов.

Он подчеркнул, что такая версия не соответствует действительности, так как не может быть подобных мутаций, влияющих на размер вируса.

Чепурнов добавил, что COVID-19, например его британский штамм, более заразен в связи с большим количеством частиц вируса.

«У дельты еще хуже все для нас обстоит, он стал намного лучше и плотнее садиться на рецепторы, через которые вирус заходит в клетку человека», — сказал он.

Также вирусолог заметил, что в материале NYT есть ряд фраз и цитат, после прочтения которых у людей может возникнуть некорректное понимание о вирусе и мутациях.

Ранее в РАН рассказали об особенностях «гамма»-штамма COVID-19.