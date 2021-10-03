Минпросвещения не будет массово закрывать школы из-за пандемии

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что массового локдауна в системе образования из-за пандемии коронавируса не планируется. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует [такая] ситуация», — сказал он, добавив, что каждый регион сам принимает решение о формате обучения исходя из эпидемиологической ситуации.

Глава ведомства уточнил, что в России из-за ситуации с коронавирусом закрыты менее 0,1% школ.

Ранее сообщалось, что часть школьников перешла на дистанционное обучение в Оренбурге, Саратовской области, Башкирии, Якутии, Екатеринбурге, Абакане, Тюменской области и Ижевске.

Из-за введение удаленного режима работы образовательных учреждений в Саратове первоклассник стал единственным учеником, пришедшим в школу.