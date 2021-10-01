В США самолет столкнулся с вертолетом, есть жертвы

В американском штате Аризона два человека погибли в результате столкновения в воздухе самолета и вертолета, сообщает телеканал ABC15.

Авария произошла рядом с аэропортом Чэндлер. Воздушные транспортные средства столкнулись в воздухе, после чего вертолет упал и загорелся, а самолет успешно приземлился на взлетно-посадочную полосу. Телеканал сообщил, что оба погибших находились в вертолете.

Власти выясняют причину происшествия. Аэропорт Чэндлер временно приостановил работу, автомобильное движение в районе ЧП также ограничено.

В мае 2021 года сообщалось, что при падении пожарного вертолета в американском штате Флорида погибли четыре человека. Техника рухнула недалеко от аэропорта города Лисберг. Вертолет мог упасть из-за технической неисправности, что привело к отделению хвоста от основной части вертолета и обрушению на взлетно-посадочную полосу.