В Ленобласти нашли застреленную семейную пару

Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями нашли в Ленобласти в деревне Реполка. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на источник.

29 сентября в гости к супругам зашел брат мужчины, он увидел лежащих рядом супругов и подумал, что они спят. На следующий день он вернулся в дом и понял, что семейная пара мертва, после чего вызвал правоохранителей.

По данным телеканала, погибшие последние полгода не работали и часто выпивали. Также известно, что мужчина не так давно продал автомобиль и отдал на хранение деньги брату.

Позже в региональном СУ СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух человек. По одной из версий следствия, 47-летний супруг сначала выстрелил в 50-летнюю жену, а потом свел счеты с жизнью. Рядом с телами было обнаружено охотничье ружье, принадлежавшее мужчине.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.