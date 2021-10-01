У школы в Находке задержали мужчину со страйкбольным автоматом

В Находке задержали подозрительного человека у школы со страйкбольным автоматом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя УМВД по Приморскому краю.

«В ОМВД России по Находке поступило сообщение директора местной школы о том, что на территории образовательного учреждения находится неизвестный, имеющий при себе предмет, похожий на оружие. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ», — рассказали в ведомстве.

Полицейские задержали гражданина, им оказался 18-летний молодой человек. Он пояснил, что на территорию школы заходил, чтобы позаниматься на турниках, а при себе имел страйкбольный автомат с пластиковыми пульками.

По факту произошедшего организована поверка.

Ранее сообщалось, что охранник школы №18 сумел отогнать от школы подозрительного мужчину. Со слов учащихся, неизвестный покинул территорию школы и достал предмет, похожий на оружие.