На Урале мужчина открыл стрельбу по коммунальщикам, подключавшим отопление

В Свердловской области мужчина открыл стрельбу по сотрудникам управляющей компании, которые приехали подключать отопление в доме. Об этом сообщает группа «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте»

Инцидент произошел 29 сентября 2021 года в городе Каменск-Уральском. По данным паблика, мужчину разозлил грохот, который создавали рабочие. Он вышел на балкон, начал кричать и скидывать на сотрудников пустые бутылки. Затем он взял пистолет, спустился на улицу и открыл стрельбу — одна из пуль попала в рабочего.

По словам местных жителей, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Спустя время мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.

«Гражданин в неадекватном состоянии был доставлен в территориальное УВД. Пистолет оказался пневматическим. Его изъяли. По данному факту проводится проверка. Будет принято обоснованное решение», — рассказал Znak.com начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали мужчину, который стрелял по кошкам во дворе дома в городе Ковылкино в Мордовии.