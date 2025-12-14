Мать Костылевой обвинила Плющенко в уменьшении зарплаты фигуристки

Ирина Костылева, мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой, в своем Telegram-канале заявила, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оставил фигуристку без зарплаты.

«Плющенко лишил Лену денег. Ее зарплата составляет всего 29 тысяч рублей в месяц. Мастер спорта — это порядка 90 тыс. в месяц. Если бы ее тренер разрешил подать данные на присвоение разряда КМС хотя бы в апреле, то с июля она получала бы зарплату гораздо больше», — написала Ирина Костылева.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

27 ноября мать Костылевой сообщила о выселении с территории академии «Ангелы Плющенко». 3 декабря стало известно, что Костылевы всей семьей покинули Москву и уехали в Воронеж.

В конце июня Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

Ранее мать фигуристки Костылевой запретила дочери участвовать в шоу Плющенко.