Число раненных при стрельбе в Сиднее достигло 40

Во время теракта на пляже в Сиднее были ранены не менее 40 человек

В результате стрельбы на пляже в Сиднее ранения получили не менее 40 человек. Об этом сообщает полиция штата Новый Южный Уэльс.

В настоящее время правоохранительными органами проводится расследование происшедшего. На месте стрельбы обнаружены и изъяты три единицы огнестрельного оружия.

Министр здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Райан Парк уточнил, что среди раненых — четверо детей. Он отметил, что пострадавшие получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает телеканал ABC.

По словам министра, сразу после сообщений о стрельбе на пляже в ближайших больницах мобилизовали свыше 100 сотрудников службы скорой помощи, специализированных подразделений и врачей общего профиля.

14 декабря в Сиднее двое мужчин открыли стрельбу на пляже Бонди во время празднования Хануки. На мероприятие собрались около 2 тыс. членов еврейской общины. Полиция квалифицировала стрельбу как террористический акт. СМИ сообщили, что нападение готовилось несколько месяцев. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

