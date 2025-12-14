«Приведет команду к чемпионству»: Карпину нашли применение в «Спартаке»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов предположил, что тренеру сборной России Валерию Карпину можно реализоваться в московском «Динамо». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Иногда бывает так, что тренер попадает не в ту команду или не в ту систему, и у него ничего не складывается. Но потом он уходит в другую команду, и все идет прекрасно. У Валеры с «Динамо» не сложилось. А сейчас возьми его в «Спартак», и он, возможно, приведет команду к медалям или чемпионству», — заявил Наумов.

17 ноября Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо», исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение со Станковичем по обоюдному согласию сторон.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее тренер Гершкович заявил, что проблема «Спартака» заключается в руководстве.