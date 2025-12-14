Белоруссия зеркально ответила на закрытие границы Литвой

Белоруссия намерена добиваться заключения соглашения с Литвой, исключающего возможности нового перекрытия границы. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Только за октябрь литовское руководство закрывало государственную границу четыре или пять раз, от трех до семнадцати часов, без всякого уведомления, нарушая все международные каноны и нормы. Беларусь – за то, чтобы граница функционировала так, как она должна функционировать: устойчиво, стабильно, прогнозируемо и открыто», – заявил секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

Как отмечается, Вильнюс вести диалог с Минском отказывается, несмотря на открытие границы. Так, советник президента Литвы Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите обвинила премьер-министра Ругинене в преждевременном открытии границы.

«Если хотите открытой границы – должны быть выполнены хотя бы два требования: на территории Литвы не должно быть шаров и должны быть освобождены наши грузовики», – заявила Скайсгирите.

В настоящее время Белоруссия не сняла запрет на передвижение большегрузов, оставшихся на ее территории. Литовским грузовым прицепам и полуприцепам разрешено пересекать белорусскую границу только для перегрузки товара.

До этого стало известно, что убытки автоперевозчиков Литвы из-за ситуации с грузовиками, застрявшими в Белоруссии, достигли почти €100 млн. Впоследствии МИД Литвы вручил дипломату Белоруссии ноту протеста с требованием вернуть фуры.

25 ноября Вольфович заявил, что 1,8 тыс. литовских большегрузов остаются на белорусской территории в связи с тем, что власти Литвы не идут на конструктивный диалог по вопросу пограничного контроля.

20 ноября Литва открыла несколько пунктов пропуска на литовско-белорусской границе. Речь идет о погранпереходах Бенякони — Шальчининкай, а также о пункте пропуска Каменный Лог — Мядининкай. Закрыть границу Вильнюс решил в октябре, объяснив это появлением в воздушном пространстве страны метеозондов.

