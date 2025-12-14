Более 50 БПЛА атаковали один регион России

Средства ПВО за три часа уничтожили 71 дрон над регионами России

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над шестью регионами страны и Азовским морем 71 беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00. В Ростовской области нейтрализовали 52 дрона, 10 сбили в Брянской области, три — в Белгородской области, по два— в Тульской и Рязанской областях, еще один — в небе Волгоградской области. Над акваторией Азовского моря силы ПВО тоже ликвидировали один БПЛА.

Прошлой ночью Вооруженные силы Украины атаковали Россию 235 беспилотниками. Дроны сбили над 14 российскими регионами. В Урюпинске падение обломков БПЛА вызвало пожар на нефтебазе. Жители города слышали несколько взрывов. Несмотря на это, никто не пострадал. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров заявил об эвакуации жителей соседних с нефтебазой домов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

