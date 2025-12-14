FIDE объявит решение по допуску россиян после переговоров с МОК

FIDE проконсультируется по допуску России с МОК из-за противоречий в голосовании

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович на генассамблее организации сообщил, что окончательное решение по допуску российских шахматистов примут после переговоров с Международным олимпийский комитетом (МОК).

14 декабря на заседании генассамблеи FIDE состоялось голосование по снятию санкций с российских шахматистов. За возвращение россияне проголосовали 61 делегат, против — 51 голос.

Окончательное решение по вопросу допуска спортсменов из России с национальной символикой отложили из-за противоречивых итогов голосования.

В 2022 году Международная федерация шахмат (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты могут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

В 2025 году FIDE разрешила юношеским и паралимпийским сборным России выступать в нейтральном статусе. В июле женская сборная страны получила право участвовать в командном чемпионате мира под эгидой FIDE.

Ранее FIDE проголосовала за снятие ограничений с российских шахматистов.