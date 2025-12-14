В Пермском крае приостановили поиски пропавших туристов на снегоходах

Поиски пропавших в Пермском крае туристов осложняет метель, сообщает 112.

Telegram-канал уточняет, что в районе их исчезновения уже второй день продолжается сильная метель, а видимость составляет не более 10 м.

«Пропавшая группа могла разбить временный лагерь. У них есть запас воды, еды и топлива, экипировка соответствует погодным условиям», — говорится в посте и отмечается, что таким образом у туристов есть шанс переждать непогоду.

В посте говорится, что их поиски приостановлены до утра.

В Пермском крае группа туристов на снегоходах пропала 13 декабря при попытке восхождения на гору Ослянка. Среди них были как профессионалы спортивного туризма, так и любители. Во время нахождения на маршруте они попали в сильную пургу и перестали выходить на связь. На туристическую базу вернулись только двое из 15 человек. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее были названы главные версии пропажи семьи Усольцевых в тайге.