Российскую теннисистку представили под флагом Узбекистана

Российская теннисистка Полина Кудерметова, занимающая 92-е место в мировом рейтинге перешла под флаг Узбекистана, об этом сообщили на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

Официального объявления о смене спортивного гражданства не было. Старшая сестра Полины, Вероника Кудерметова, продолжает выступать за Россию.

Полина Кудерметова имеет в своем активе девять разрядов титулов ITF в одиночном разряде, включая турниры уровня W50 в Индоре 2024 года и W40 в Астане 2023 года. В 2025 году выиграла теннисистку из топ-10 Дарью Касаткину в Брисбене, провела от 20 до 27 матчей на турнирах WTA, заработав около 850 тысяч долларов призовых.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

