Жуковский и Домодедово приостановили полеты

В аэропортах Жуковский и Домодедово прекратили прием и отправку рейсов

В подмосковном аэропорту Жуковский и столичном Домодедово временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост об ограничениях в воздушных гаванях опубликован в 23:51. Меры связаны с обеспечением безопасности полетов.

До этого аналогичные ограничения были введены в волгоградском аэропорту. После этого российское Минобороны заявило, что в Волгоградской области был сбит один БПЛА. А соседнюю Ростовскую область атаковали 52 беспилотника.

Прошлой ночью в расположенном в регионе Урюпинске падение обломков БПЛА вызвало пожар на нефтебазе. Горожане слышали несколько взрывов. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров заявил об эвакуации жителей соседних с нефтебазой домов.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.