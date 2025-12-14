Зеленский потребовал передачи Запорожской АЭС под совместный контроль Киева и Вашингтона

Украинский президент Владимир Зеленский настаивает на передаче Запорожской атомной электростанции (АЭС) под совместный контроль Киева и Вашингтона. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

В публикации говорится, что украинская сторона согласна лишь на ограниченное участие России в эксплуатации станции. Однако реальный контроль над Запорожской АЭС должны осуществлять Украина и Соединенные Штаты.

Кроме того, Зеленский в своих предложениях Белому дому выступает за сохранение нынешней численности Вооруженных сил Украины и не согласен на их сокращение.

12 декабря Зеленский заявил, что между Россией и Украиной по-прежнему есть разногласия относительно контроля над Запорожской атомной электростанцией. По его словам, Москва намерена сохранить контроль над станцией. В свою очередь, Киев считает, что при таком раскладе ЗАЭС перестанет работать.

