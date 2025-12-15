Челябинск стал культурной столицей

Среди городов РФ, принимавших участие во всероссийском конкурсе, Челябинск стал обладателем звания «Культурная столица 2027 года». Торжественная церемония подведения итогов мероприятия прошла в Москве, передает ТАСС.

«Я уверен, что все наши замечательные города будут и культурными, и молодежными столицами. <…> Не только Москва, столица нашей Родины, - в каждом городе все должно быть как в столице, потому что везде живут наши люди», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По итогам конкурса в финал вышли города Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск. Победителем в номинации «Народное голосование» стал Новосибирск. Специальные дипломы в номинации «Восходящая звезда» получили Архангельск и Владикавказ, а в номинации «Успешный дебют» — города Гатчина, Ижевск и Липецк. В номинации «Преемственность и целеустремленность» награждены Нальчик и Сыктывкар. Также были вручены дипломы городам Донецк и Луганск в специальной номинации «Успешный дебют и воля к победе».

В 2025 году культурной столицей признан город Грозный. В 2026 году этот статус, согласно голосованию, перейдет Омску.

Конкурс «Культурная столица года» стартовал в 2023 году. По правилам, это звание будут присуждать одному из городов России каждый год. Участвовать в конкурсе могут команды, представляющие административные центры субъектов РФ и городские округа с населением не менее 200 тысяч человек.

