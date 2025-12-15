На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Челябинск стал культурной столицей

Челябинск получил звание «Культурная столица 2027 года»
Shutterstock

Среди городов РФ, принимавших участие во всероссийском конкурсе, Челябинск стал обладателем звания «Культурная столица 2027 года». Торжественная церемония подведения итогов мероприятия прошла в Москве, передает ТАСС.

«Я уверен, что все наши замечательные города будут и культурными, и молодежными столицами. <…> Не только Москва, столица нашей Родины, - в каждом городе все должно быть как в столице, потому что везде живут наши люди», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По итогам конкурса в финал вышли города Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск. Победителем в номинации «Народное голосование» стал Новосибирск. Специальные дипломы в номинации «Восходящая звезда» получили Архангельск и Владикавказ, а в номинации «Успешный дебют» — города Гатчина, Ижевск и Липецк. В номинации «Преемственность и целеустремленность» награждены Нальчик и Сыктывкар. Также были вручены дипломы городам Донецк и Луганск в специальной номинации «Успешный дебют и воля к победе».

В 2025 году культурной столицей признан город Грозный. В 2026 году этот статус, согласно голосованию, перейдет Омску.

Конкурс «Культурная столица года» стартовал в 2023 году. По правилам, это звание будут присуждать одному из городов России каждый год. Участвовать в конкурсе могут команды, представляющие административные центры субъектов РФ и городские округа с населением не менее 200 тысяч человек.

Ранее власти Челябинска приняли решение расширить сеть маршрутов с длинномерными автобусами.

