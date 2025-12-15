Под Рузой горит ресторан

МЧС: площадь пожара в ресторане под Рузой увеличилась до 600 кв. м

Площадь пожара в здании ресторана в поселке Тучково под Рузой в Московской области выросла до 600 кв. метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

«Площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули 15 человек», — заявили в ведомстве.

Как отмечается, в настоящее время борьба с огнем продолжается. На месте работает группировка сил пожарных подразделений МЧС, включающая 20 специалистов и 6 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.

До этого в Подмосковье из горящего ресторана «Роза ветров» эвакуировали 15 человек. В деревне Голубое сгорела крыша здания, в котором размещались также офисные помещения. Впоследствии пожар был потушен, никто не пострадал.

24 ноября на территории кондитерско-булочного комбината «Черемушки» в Москве произошел пожар. Возгорание возникло на третьем этаже пятиэтажного производственного здания на улице Наметкина. Для ликвидации пожара были задействованы 31 сотрудник и девять единиц техники.

Ранее школьница устроила пожар в квартире, потому что родители отказались купить ей телефон.