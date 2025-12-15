Зеленский предложил отказаться от членства Украины в НАТО с одним условием

Президент Владимир Зеленский перед переговорами в Берлине предложил отказаться от стремления Украины вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада, передает Reuters.

Как отмечает агентство, пока нет никаких подробностей многочасовых переговоров политика с американскими представителями. Они продолжат обсуждения в понедельник, 15 декабря. Советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что глава государства прокомментирует их результаты, когда они завершатся.

«С самого начала желанием Украины было вступить в НАТО, это реальные гарантии безопасности. Некоторые партнеры из США и Европы не поддержали это направление», — отметил Зеленский.

Он назвал изменение позиции «компромиссом» со стороны Киева и сказал, что альтернативные гарантии безопасности должны быть юридически обязательными и предполагать участие США, Канады, Японии и стран Европы.

На этом фоне министр обороны Германии Борис Писториус напомнил о «горьком опыте» Украины, которая в 1994 году отказалась от своего ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности со стороны РФ, США и Британии.

«Предстоит выяснить, в какой степени это заявление, сделанное сейчас Зеленским, действительно будет соответствовать действительности и какие предварительные условия должны быть выполнены», — подчеркнул Писториус.

По его мнению, гарантии безопасности без существенного участия США «многого не стоят».

14 декабря делегации Вашингтона и Киева начали в Берлине встречу, на которой обсуждается мирный план президента США Дональда Трампа. Украинский лидер Владимир Зеленский до этого публично отверг один из ключевых пунктов этого плана, но все равно выразил надежду на конструктивные переговоры. В России же сомневаются, что новый вариант документа будет приемлем для Москвы.

