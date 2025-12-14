Юрист о привязке ИНН к счетам физлиц: «Под колпаком ФНС будут все»

Инициатива Центрального банка об обязательной привязке ИНН физических лиц ко всем банковским счетам грозит полным упразднением банковской тайны. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Это приведет к тотальному контролю Федеральной налоговой службы за безналичными платежами граждан.

Формально доступ к финансовой информации ранее был возможен лишь в исключительных случаях. Однако законы стали гибче, что фактически меняет правила игры. Официальной целью нововведения называют противодействие дропперам – посредникам в переводе денег мошенников. Но существующие механизмы контроля и блокировки подозрительных операций уже эффективно работают, ежегодно спасая миллиарды рублей», — заявил Хаминский.

Главной же причиной нововведений юрист считает беспрецедентное усиление налогового контроля. По его мнению, диверсификация средств по разным счетам и дробление финансовых потоков «более не будут служить защитой».

«ФНС сможет настроить автоматические алерт-системы на любые суммы, вызывающие вопросы. Неспособность оперативно подтвердить легальность дохода или расхода приведет к проверкам и блокировкам. Под удар попадут широкие слои населения: фрилансеры, репетиторы, продавцы товаров на электронных досках объявлений, волонтеры, собирающие пожертвования, и даже участники бытовых складчин. Единственный выход в новой реальности — безупречная финансовая дисциплина. Необходимо скрупулезно фиксировать основания для всех операций и подтверждать законность источников поступлений во избежание проблем, включая блокировку счетов и доначисления по НДФЛ», — констатировал Хаминский.

До этого СМИ сообщили, что ЦБ планирует обязать кредитные организации привязывать ИНН клиентов к их банковским счетам. Такое решение, как отметили в регуляторе, затронет как новые счета, так и уже открытые. Меры необходимы для работы платформы «Антидроп», запуск которой запланирован на середину 2027 года, уточнили в Центробанке.

Ранее стало известно, что в России обсудят реформу ИНН.