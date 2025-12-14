На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист о привязке ИНН к счетам физлиц: «Под колпаком ФНС будут все»

Юрист Хаминский: привязка ИНН физлиц ко всем счетам упразднит банковскую тайну
true
true
true
close
Shutterstock

Инициатива Центрального банка об обязательной привязке ИНН физических лиц ко всем банковским счетам грозит полным упразднением банковской тайны. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Это приведет к тотальному контролю Федеральной налоговой службы за безналичными платежами граждан.
Формально доступ к финансовой информации ранее был возможен лишь в исключительных случаях. Однако законы стали гибче, что фактически меняет правила игры. Официальной целью нововведения называют противодействие дропперам – посредникам в переводе денег мошенников. Но существующие механизмы контроля и блокировки подозрительных операций уже эффективно работают, ежегодно спасая миллиарды рублей», — заявил Хаминский.

Главной же причиной нововведений юрист считает беспрецедентное усиление налогового контроля. По его мнению, диверсификация средств по разным счетам и дробление финансовых потоков «более не будут служить защитой».

«ФНС сможет настроить автоматические алерт-системы на любые суммы, вызывающие вопросы. Неспособность оперативно подтвердить легальность дохода или расхода приведет к проверкам и блокировкам. Под удар попадут широкие слои населения: фрилансеры, репетиторы, продавцы товаров на электронных досках объявлений, волонтеры, собирающие пожертвования, и даже участники бытовых складчин. Единственный выход в новой реальности — безупречная финансовая дисциплина. Необходимо скрупулезно фиксировать основания для всех операций и подтверждать законность источников поступлений во избежание проблем, включая блокировку счетов и доначисления по НДФЛ», — констатировал Хаминский.

До этого СМИ сообщили, что ЦБ планирует обязать кредитные организации привязывать ИНН клиентов к их банковским счетам. Такое решение, как отметили в регуляторе, затронет как новые счета, так и уже открытые. Меры необходимы для работы платформы «Антидроп», запуск которой запланирован на середину 2027 года, уточнили в Центробанке.

Ранее стало известно, что в России обсудят реформу ИНН.

