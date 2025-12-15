На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

В Белгороде инженерная инфраструктура серьезно повреждена при ракетном ударе
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Белгород попал под ракетный удар. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Чиновник отметил, что серьезно повреждена городская инженерная инфраструктура, однако предварительно никто не пострадал. Экстренные службы Белгорода ликвидируют последствия.

«В квартирах шести МКД (многоквартирных домов. — «Газета.Ru») и одном частном доме повреждено остекление», — добавил глава региона.

Накануне под Шебекино в Белгородской области украинский FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) ударил по «КамАЗу». При налете пострадал мужчина. Его доставили в белгородскую больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча. Машина тоже была повреждена.

Второй дрон взорвался на парковке. При детонации были повреждены две машины и остекление коммерческого объекта. А в селе Долгое Валуйского округа дрон сдетонировал на ферме.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

