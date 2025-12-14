На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле прокомментировали информацию о просьбах вернуть Урганта в эфир

Песков заявил, что не знает о просьбах вернуть Ивана Урганта в эфир
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о просьбах вернуть на телевидение ведущего Ивана Урганта. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он ограничился кратким ответом, не став развивать тему.

«Мне об этом ничего не известно», — сказал Песков.

Как писала газета The New York Times, «видные россияне» обращались к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть телеведущего Ивана Урганта в эфир. По данным издания, Владимир Путин отреагировал на это негативно.

Шоу «Вечерний Ургант», как и многие другие развлекательные программы, перестали выходить в эфир Первого канала после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Тогда вещательная сетка телеканала была переориентирована на общественно-политические передачи. Однако после возвращения развлекательного контента на ТВ, показы авторского шоу Урганта не были возобновлены.

Ранее самолет с Ургантом экстренно сел в Мюнхене.

