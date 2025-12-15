Стало известно о потерянном 60 лет назад в Гималаях плутониевом генераторе ЦРУ

В 1965 году Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) потеряло в Гималаях использовавшийся в секретной операции плутониевый генератор. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

После того, как в 1964 году Китай провел первые испытания ядерной бомбы, Вашингтон решил установить на вершине горы Нанда-Деви (7816 м) разведывательное оборудование, в том числе работающий на плутонии-238 портативный генератор SNAP-19C . Доставить его должны были отобранные ЦРУ опытные американские и индийские альпинисты из США и Индии во главе с сотрудником журнала National Geographic Барри Бишопом.

Когда экспедиция почти достигла вершины, погода резко ухудшилась и началась снежная буря. Альпинисты вынуждены были начать срочный спуск, оставив на горе антенну, кабели и весивший 22 кг генератор. По данным NYT, в нем находилось почти треть плутония от использовавшегося в сброшенной на Нагасаки американской бомбе.

Когда спустя год альпинисты вернулись на Нанда-Деви, они не смогли обнаружить генератор. Его местонахождение до сих пор не удалось установить.

