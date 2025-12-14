БПЛА тяжело ранил жителя курского приграничья

В Судже 66-летний мужчина пострадал при налете БПЛА. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Глава региона уточнил, что мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали из приграничья в курскую больницу.

До этого под Шебекино в Белгородской области украинский FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) ударил по «КамАЗу». При налете пострадал мужчина. Его доставили в балгородскую больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча. Машина тоже была повреждена. Второй дрон ворвался на парковке. При детонации были повреждены две машины и остекление коммерческого объекта.

Кроме того, при атаке дрона ВСУ в хуторе Екатериновка был ранен ребенок. В доме проживала семья из 13 человек. Пятилетнюю девочку с множественными осколочными ранениями головы, рук и ног доставили в Валуйскую больницу. В результате налета БПЛА дом загорелся. Его оперативно потушили пожарные, однако были повреждены крыша и окна. Семью временно разместили в пансионате.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».