Уиткофф оценил переговоры с Зеленским

Уиткофф после встречи с Зеленским заявил о значительном прогрессе в переговорах
Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинская и американская делегации на переговорах в Берлине достигли значительного прогресса. Об этом заявил в соцсети X спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского, его советника и зятя американского лидера Джареда Кушнера продлилась пять часов. Стороны обсудили мирный план США из 20 пунктов и экономические вопросы. Переговоры продолжатся утром 15 декабря.

«Провели обстоятельные дискуссии по мирному плану США из 20 пунктов, обсудили экономические вопросы и другие темы», — написал Уиткофф.

Зеленский ранее публично отверг один из ключевых пунктов этого плана, но все равно выразил надежду на конструктивные переговоры. По словам украинского лидера, Киев пока не получил реакции от американской стороны на согласованные с европейцами правки к мирному плану Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Как писала газета The Financial Times, администрация Трампа добивается от Украины ответа на предложенный Вашингтоном мирный план до католического Рождества.

Ранее стало известно о тайных переговорах ФБР с Рустемом Умеровым.

Комментарии
