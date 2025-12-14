Слуцкий рассказал, как футболисты сборной России разгромили отель

Российский тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий на YouTube-канале «Fonbet» вспомнил, как игроки сборной России разгромили номер отеля после провального Евро-2016.

«Меня провели в апартаменты, занятые, не буду уточнять, какими именно игроками, и я увидел полный разгром. Комната была полностью уничтожена.Телевизор разбит вдребезги, люстра, окна. Мне было так же стыдно, как после вылета», — рассказал Слуцкий.

На Евро-2016 россияне расположились на последней позиции в группе с Англией, Уэльсом и Словакией, заработав одно очко.

Слуцкий возглавлял сборную России с 2015 по 2016 год. После вылета с Евро-2016 тренер покинул команду.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

