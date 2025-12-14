Российская делегация прибыла в Вашингтон для участия в заседании шерп «Большой двадцатки»

Посол Бердыев: делегация России прибыла в США для участия в заседании шерп G20

Делегация Российской Федерации прибыла в столицу США для участия во встрече шерп государств «Группы двадцати» (G20). Об этом в своем Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Марат Бердыев.

Российскую делегацию возглавляет Светлана Лукаш, которая является представителем президента (шерпой) РФ по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в «Группу двадцати».

Бердыев пояснил, что вошел в состав сопровождающих лиц в качестве су-шерпы вместе с сотрудниками Администрации президента, МИД, министерства финансов и дипломатического представительства в Вашингтоне.

Посол отметил, что 15-16 декабря в столице США параллельно состоятся первые для американского председательства заседания шерп и финансовых представителей членов «Большой двадцатки».

С 22 по 23 ноября текущего года в Йоханнесбурге в Южно-Африканской Республике состоялся саммит «Группы двадцати». Все сессии и двусторонние встречи были организованы в закрытом формате, без доступа СМИ.

Как заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин, делегация страны в ходе мероприятия провела конструктивные встречи по вопросам экономического сотрудничества. Чиновник назвал саммит под председательством ЮАР успешным и подчеркнул, что РФ удовлетворена его итогами.

Ранее Орешкин ответил на вопрос об участии России в саммите G20 в США.