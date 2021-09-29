После прихода к власти в Афганистане талибов* на черном рынке выросли цены на опиум

После прихода к власти в Афганистане движения «Талибан (организация запрещена в России)» на черном рынке выросли цены на опиум, сообщает газета Times of India.

Впервые, по данным издания, цены на опиум скачкообразно выросли 15 августа — в этот день талибы захватили Кабул, а афганское правительство бежало из страны. Цена на опиум, в результате, выросла в три раза на черном рынке.

На данный момент, нарко-контрабандисты платят за килограмм опиума до $100, при этом один грамм этого наркотического вещества стоит $50 в Европе, утверждает издание.

Традиционно, стоимость опиума на черном рынке зависит от изменения погодных условий и ситуации с границами — однако наибольшие изменения на рынке вызвало заявление представителя «Талибана» Забихуллы Муджахида, в котором талибы выразили поддержку международной борьбе с оборотом наркотиков.

В результате, существенно выросли внутренние цены на опиум, несмотря на то, что нарко-контрабандисты попытались организовать вывоз наркотика до того, как талибы захватили в стране власть. Times of India также пишет, что индийские таможенники в сентябре задержали только в порту Гуджарата три тонны этого наркотика.

Ранее узбекский солдат был убит на границе с Афганистаном, инцидент произошел во время попытки наркоторговцев из Афганистана пересечь границу.