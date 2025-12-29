Размер шрифта
На Западе рассказали о попытках Европы доказать свою значимость

JW: ЕС пытается доказать свою значимость, пока РФ и США договариваются по Украине
Евросоюз (ЕС) пытается доказать свою значимость в переговорном процессе по Украине, пока Россия и США действительно договариваются об условиях завершения конфликта. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt (JW).

Новость дополняется.

