В Госдуме напомнили о сроках выплаты пенсии за январь

Депутат Гаврилов: некоторые россияне получат пенсию за январь до 30 декабря
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые россияне получат пенсию за январь 2026 года до 30 декабря 2025 года. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Парламентарий уточнил, что выплата пенсии осуществляется в даты, закрепленные за конкретным человеком в его регионе и по выбранному способу доставки. Если срок выплаты выпадает на длинные новогодние праздники, то деньги могут перечислить уже до конца декабря, отметил депутат.

«Если ориентироваться на практику, которую применяют в такие периоды, то для банковских получателей критическая развилка простая: тем, у кого обычная дата приходится на праздничные первые числа января, перечисление нередко уходит до 30 декабря», — сказал Гаврилов.

По словам депутата, при получении пенсии через почту январская выплата пройдет по обычному графику. Это связано с зависимостью доставки от маршрутов и режима отделений, добавил парламентарий.

26 декабря член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что в России на предстоящий 2026 год запланировано повышение пенсий, а также пособий по инвалидности и потери кормильца по стандартному графику. Эти выплаты вырастут на 7,6%, причем все перерасчеты произведутся автоматически, отметил депутат.

Ранее зумерам рассказали, как подготовиться к пенсии.

