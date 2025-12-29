В Госдуме напомнили о сроках выплаты пенсии за январь

Некоторые россияне получат пенсию за январь 2026 года до 30 декабря 2025 года. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Парламентарий уточнил, что выплата пенсии осуществляется в даты, закрепленные за конкретным человеком в его регионе и по выбранному способу доставки. Если срок выплаты выпадает на длинные новогодние праздники, то деньги могут перечислить уже до конца декабря, отметил депутат.

«Если ориентироваться на практику, которую применяют в такие периоды, то для банковских получателей критическая развилка простая: тем, у кого обычная дата приходится на праздничные первые числа января, перечисление нередко уходит до 30 декабря», — сказал Гаврилов.

По словам депутата, при получении пенсии через почту январская выплата пройдет по обычному графику. Это связано с зависимостью доставки от маршрутов и режима отделений, добавил парламентарий.

26 декабря член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что в России на предстоящий 2026 год запланировано повышение пенсий, а также пособий по инвалидности и потери кормильца по стандартному графику. Эти выплаты вырастут на 7,6%, причем все перерасчеты произведутся автоматически, отметил депутат.

