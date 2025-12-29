Россияне стали меньше верить новогодним мошенническим схемам

Более половины (54%) опрошенных россиян заявили, что сталкивались с попытками новогоднего мошенничества, что выше показателя прошлого года — 47%. При этом 9% участников исследования признались, что в результате взаимодействия со злоумышленниками понесли финансовые потери, в прошлом году таких респондентов было 16%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Наиболее распространенным типом «тематического» мошенничества в этом году стали ложные интернет-предложения о продаже новогодних подарков. С такой схемой сталкивались 38% участников опроса, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 22%. Удалось обмануть мошенникам 8% респондентов в этом сегменте, тогда как годом ранее потери фиксировались у 12%.

Второй по распространенности стала схема поддельных благотворительных сборов: 29% опрошенных отмечали, что получали ссылки или сообщения с просьбой перевести деньги на «помощь детям к празднику» или «поддержку пенсионеров». В прошлом году такому виду мошенничества подвергались 26% респондентов. Число тех, кто действительно перевел средства мошенникам, снизилось с 9 до 6%.

Мошеннические схемы, связанные с праздничными мероприятиями и билетами на новогодние шоу также остаются заметным феноменом: 19% респондентов сталкивались с фейковыми предложениями купить билеты по сниженным ценам. Это на 3 п.п. выше прошлогодних показателей. Успешные случаи обмана в этом сегменте уменьшились с 7 до 5%.

Предложения «выиграть главный приз года» в СМС, мессенджерах и соцсетях получили 21% респондентов против 20% в прошлом году. Однако число тех, кто кликал по подозрительным ссылкам и вводил личные данные, сократилось с 11 до 7%. Аналогичная тенденция наблюдается в сегменте фишинговых писем о «бонусах и скидках от крупных брендов»: 27% слышали о таких схемах (в 2024 году — 23%), но количество тех, кто стал жертвой, упало с 10 до 4%.

18% опрошенных сообщили о попытках мошенников выманить данные банковских карт под видом проверки новогодних акций (15% в прошлом году). Однако уровень успешных случаев снизился практически вполовину — с 9 до 4%. Более трети респондентов отметили, что получили предупреждения от банков с информацией по финансовой безопасности, что выше прошлогодних 28%.

На фоне роста числа попыток мошенничества общая финансовая потеря среди пострадавших в 2025 году оказалась ниже, чем в предыдущем сезоне. Средний ущерб на одну пострадавшую семью составил 5,2 тыс. рублей против 7,8 тыс. рублей в прошлом году.

61% респондентов в этом году стали внимательнее относиться к сообщениям о выигрышах и акциях, 38% стараются проверять URL-адреса сайтов перед вводом данных, а 49% установили дополнительные средства защиты на свои устройства. В 2024 году соответствующие показатели составляли 53, 25 и 38% соответственно.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

