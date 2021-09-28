Столетняя женщина воссоединилась с сыном спустя 72 года после расставания

Бенгальцу Абдулу Куддусу Мунси в 82 года удалось воссоединиться со своей матерью, 100-летней Монголой Нессой. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По информации издания, в 10 лет Куддуса отправили жить со своим дядей на время, однако дядя быстро потерял контакт с Нессой, после чего мальчик стал воспитываться в новой семье и потерял связь с матерью.

Спустя 72 года мужчина обратился за помощью к местному бизнесмену, а он, в свою очередь, выложил видео с информацией о поисках в социальные сети. Публикацию увидел дальний родственник бенгальца, который связался с ним и сообщил, что его мать все еще жива, рассказав также, как добраться до ее деревни. Куддусу пришлось проделать путь в 350 километров, после чего он наконец-таки встретился с матерью, узнавшей его по шраму на руке.

«Моя мать уже в очень почтенном возрасте и не может нормально разговаривать. Она просто плакала и держала меня за руку. Я же ей сказал, что ее сын теперь снова с ней, и ей больше не о чем волноваться», — сообщил бенгалец.

Ранее сообщалось о том, как 87-летний житель Лондона нашел свою дочь спустя 58 лет поисков.