Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме на Ставрополье

Один человек пострадал в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на Ставрополье, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Инцидент произошел на втором этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Ленина в Изобильненском городском округе Ставропольского края. Информация об этом поступила в экстренные службы в 14.22 мск.

По данным МЧС, произошел «хлопок газовоздушной смеси без последующего горения». Несущие конструкции не были повреждены, были разбиты стекла и внутрикомнатные перегородки.

В ведомстве уточнили, что пострадал один человек, его состояние в настоящее время оценивают медики. 30 жильцов дома были эвакуированы.

К ликвидации последствий происшествия было привлечено порядка 30 человек и семь единиц техники.

В администрации проверят пригодность здания для дальнейшего проживания, здание обесточено.

Ранее сообщалось о взрыве газа в Пензенской области, в результате которого пострадали мужчина и женщина.