Инвалид-колясочник смог отбиться от бродячих собак в Ульяновске

На проспекте Ливанова в Заволжском районе Ульяновска стая бродячих напала на инвалида-колясочника, который смог отбиться от нее. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Согласно предварительным данным, псы живут на соседней стройке. Они набросились на местного жителя, передвигавшегося в инвалидном кресле. Мужчина был на прогулке со своей маленькой собакой.

Хозяин, столкнувшись с уличными собаками, пытался спасти своего питомца. В один момент он упал на землю, успев оттащить собаку в свою сторону. от бездомных животных.

Происшествие было снято на видеокамеры. По словам очевидцев, мужчина не получил серьезных травм, несмотря на агрессивных псов.

Ранее бродячая собака украла у женщины сумку в Ноябрьске. Видео было снято из дома, находящегося рядом с местом происшествия.

Также кинолог дал рекомендации на случай встречи с бродячей собакой.