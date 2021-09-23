Российских школьников предложили пересадить на коврики

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, член Союза педиатров России Ирина Добрецова предложила заменить стулья в российских школах. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Врач уверена, что в учебных учреждениях нужно создать больше условий для физической активности детей. Поэтому она предлагает заменить парты на коврики.

Добрецова указала, что школьные классы не амфитеатры, а прямоугольники, поэтому школьник сидит и затекает на одну сторону. Пока его не пересадят в другую четверть на новое место.

По мнению врача, в школах должны проводиться на уроках разминки, а классы и парты должны по-другому располагаться.

Добрецова сообщила об опыте зарубежных школ, где первые 10–15 минут урока дети сидят на ковриках и слушают новый материал. Они могут передвигаться по классу, а если хотят что-то записать, то садятся за парты.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе расширенного заседания правительственной комиссии по региональному развитию сообщил, что партия в полном объеме обеспечит финансирование программ строительства и капремонта школ. Заседание проходило под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.